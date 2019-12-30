Стало известно о наследстве Галины Волчек

Наследство актрисы и бывшего художественного руководителя московского театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря, оценили в 50 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

За прошлый год задекларированный доход Волчек составил почти 16 миллионов рублей. Актрисе принадлежал автомобиль Lexus LS500 (цена начинается от пяти миллионов рублей) и квартира в Москве площадью 75 квадратных метров (от 30 миллионов рублей). Имущество перейдет к сыну Волчек Денису Евстигнееву.

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Также у бывшего худрука «Современника» нашли загородную недвижимость — дом в закрытом коттеджном поселке Одинцовского района (Подмосковье). Участок на данный момент оценивается в сумму от пяти миллионов рублей, сам дом стоит в два раза дороже. Волчек получила землю в подарок от своего знакомого предпринимателя, когда у актрисы начались проблемы с легкими и доктора посоветовали ей жить на даче.

По словам самой Волчек, дом ей построили сын Денис с невесткой Екатериной. «Ухитрились сделать тут все с учетом всех моих личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что строение будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и получился в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, зато есть лес, дикая девственная природа», — рассказывала актриса.

Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года. Вечером 23 декабря ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Причиной смерти стал отек головного мозга и отек легких.

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