Преемник Волчек отреагировал на свое назначение худруком «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, преемник Галины Волчек на посту художественного руководителя театра «Современник», прокомментировал назначение на новую должность. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что смерть Волчек для него, как и для всех, стала ударом. «Все было абсолютно неожиданно, и мне нужно время, чтобы все это осознать, понять и уложить в своей голове», — отметил режиссер.

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По его словам, «Современник» обладает великой историей, а возглавляла его великая женщина, которая была для него важным человеком. Рыжаков признался, что пока у него не было времени подумать о возможных переменах в театре и в труппе.

О том, что Рыжаков назначен худруком «Современника», сообщалось ранее 30 декабря. Он официально вступит в должность с 4 января.

Виктор Рыжаков — театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ. Он удостаивался премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику». В 1993 году в Сочи Рыжаков основал первый в России фестиваль независимых театров «Театр в поисках театра». С 2012 года он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда.

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