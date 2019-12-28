Артисты «Современника» рассказали о последнем желании Волчек

Последним желанием художественного руководителя «Современника» Галины Волчек было продолжение работы театра, незадолго до смерти она попросила найти ей преемника. Об этом сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на артистов театра.

«Она попросила как можно быстрее найти ей преемника, который взял бы на себя все ее дела», — пишет издание.

Один из основных претендентов на должность художественного руководителя — Сергей Гармаш. По мнению артистов, он является таким же «противоречивым и спорным», как Волчек. Сам Гармаш такую перспективу не комментировал.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Актриса стала режиссером «Современника» в 1971 году, позже работала художественным руководителем театра.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек. По словам его пресс-секретаря, президент хорошо знал Волчек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!