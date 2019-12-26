Гармаш сообщил со сцены театра о смерти Волчек

Народный артист России Сергей Гармаш сообщил зрителям «Современника» о смерти режиссера Галины Волчек со сцены театра. Видеозапись выступления опубликовало издание Baza.

Актер рассказал, что не верит в случившееся. Он передал извинения зрителям от артистов, объяснив, что они не могут выйти на поклон в эту минуту. «Наш художественный руководитель. Наш учитель. Наша мама. Наше сердце. Сердце этого дома. Сердце этого коллектива», — высказался Гармаш о режиссере. Он призвал зрителей понять артистов и помолчать вместе минуту.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек в связи с ее смертью.

Вся галерея ««Я абсолютно ни о чем не жалею»» Продолжить Главный режиссер театра «Современник» Галина Волчек в 1974 году Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости 1 /13

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Согласно предварительной версии, она скончалась от отека головного мозга и отека легких.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон». В последние годы Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках. Она работала театральным режиссером и руководителем «Современника».

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