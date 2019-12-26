Названа причина смерти Галины Волчек

Названа причина смерти театрального режиссера Галины Волчек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что, согласно предварительной версии медиков, она скончалась от отека головного мозга и отека легких. Утром у Волчек начали отказывать органы.

Режиссер скончалась 26 декабря. Ей было 86 лет.

Вся галерея ««Я абсолютно ни о чем не жалею»» Продолжить Главный режиссер театра «Современник» Галина Волчек в 1974 году Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости 1 /13

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. В качестве актрисы она появлялась в таких картинах, как «Король Лир», «Берегись автомобиля», «Дон Кихот», «Русалочка», «Осенний марафон», «Про Красную Шапочку» и «Уникум».

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