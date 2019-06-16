Художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали в Москве. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщает принадлежащее Григорию Берекину РБК со ссылкой на источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения.

По данным собеседника издания, ночью режиссер была госпитализирована и прооперирована. В настоящее время, отметил источник, Волчек находится в Центре хирургии имени Вишневского.

При этом помощница Волчек по литературной части в «Современнике» Евгения Кузнецова заявила РБК, что худрук находится «на плановом обследовании».

В единой справочной службе Центра хирургии имени Вишневского на звонки РБК не ответили.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем.

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