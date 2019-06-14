Алена Делона госпитализировали

Французский актер Ален Делон доставлен в госпиталь Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFM TV в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что артиста госпитализировали из-за повторяющихся приступов мигрени. Его ассистент заверил, что со звездой все хорошо. «Он проходит обследование, не более того», — пояснил представитель. Он также добавил, что Делон должен покинуть медицинское учреждение не позже 15 июня.

По данным журнала Closer, изначально Делон попал в госпиталь с подозрением на инсульт.

В 2017 году актер объявил о завершении карьеры. Он отметил, что «как и боксер, который не хочет проводить лишний бой», не хочет сниматься в лишней картине.

Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».

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