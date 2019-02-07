Оззи Осборн снова попал в больницу

Британский рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн попал в больницу. Об этом сообщила его жена Шэрон в своем Twitter-аккаунте.

«Как некоторые из вас, возможно, слышали, Оззи был госпитализирован из-за осложнений после гриппа. Его доктора считают, что это лучший способ помочь ему быстрее выздороветь», — написала она. Жена исполнителя поблагодарила всех за заботу и любовь.

30 января на официальной странице Осборна в Facebook появилась информация о том, что артист был вынужден отменить гастрольный тур по Европе. Врачи диагностировали у него инфекцию верхних дыхательных путей и предупредили, что она может перерасти в пневмонию. Певец заявил, что разочарован случившимся, и попросил прощения у фанатов и коллег.

В октябре 2018 года музыкант попал в больницу из-за порезанных пальцев. Тогда у него опухла рука, и он обратился к медикам, которые обнаружили в его крови два вида инфекции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!