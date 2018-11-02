Жена Оззи Осборна подсыпала мужу снотворное и узнала грязный секрет

Шэрон Осборн призналась, что в 2016 году подсыпала снотворное в напиток своему супругу, бывшему вокалисту рок-группы Black Sabbath Оззи Осборну, чтобы узнать о том, с кем он ей изменял. Об этом сообщает NME в пятницу, 2 ноября.

«Я была в абсолютном отчаянии. Он отправил мне письмо, которое предназначалось одной из его любовниц», — вспомнила Осборн.

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Женщина рассказала, что дождалась, пока музыкант не впадет в полудрему, после чего выведала у него все секреты. «Просто так он бы мне никогда не сказал правду, ни за что. Он стыдился и боялся этого. Я узнала, как долго это продолжалось. Я узнала с кем», — сказала она.

Супруга рокера отметила, что тот признал свою зависимость от секса. В свою очередь, Осборн в 2017 году отрицал подобные заявления.

Оззи Осборну 69 лет. В 1979 году музыканта уволили из Black Sabbath из-за пьянства и наркомании. Певец начал сольную карьеру, а его супруга стала менеджером Осборна. Оззи и Шэрон поженились в 1982 году.

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