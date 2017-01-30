Оззи Осборн опроверг слухи о своем сатириазисе

Британский певец Оззи Осборн заявил, что не страдает сексуальной одержимостью. Об этом сообщает NME в понедельник, 30 января.

«Я же в чертовой рок-группе, там всегда были поклонницы. Я просто попался на этом», — объяснил Осборн.

В августе 2016 года представитель артиста рассказал, что Осборн проходит лечение от сексуальной одержимости, которая является подлинной причиной его расставания с супругой.

В мае певец объявил, что уходит от своей жены Шэрон, так как завел роман со стилисткой Мишель Пью. Позже музыкант заявил, что его отношения с Пью были лишь плотским увлечением, и они с Шэрон хотели бы восстановить семью.

Осборн и Шэрон поженились в 1982 году.

Оззи Осборну 68 лет. Его настоящее имя — Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хэви-метал-группы Black Sabbath. В 1979 году музыканта уволили из группы из-за пьянства и наркомании. Певец начал сольную карьеру, а его супруга стала менеджером Осборна.

Сатириазис — патологическое повышение полового влечения у мужчин. Наряду с нимфоманией у женщин он является одной из форм гиперсексуальности.