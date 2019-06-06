Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

В Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что артисту стало плохо утром, после чего он был госпитализирован. Инцидент произошел на детской площадке возле набережной в центре Москвы. Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии, подробности пока не раскрываются.

В апреле 2018 года сообщалось, что артиста положили в больницу из-за серьезного заболевания. Позже он опроверг эту информацию, заявив, что ему провели небольшую операцию на ладони.

Панкратов-Черный известен по фильму «Мы из джаза». Он также сыграл в картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли» и «Палата №6». В 2009 году он получил звание народного артиста России.

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