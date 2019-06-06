Стали известны подробности состояния Панкратова-Черного

Жена актера Александра Панкратова-Черного рассказала о том, из-за чего артист был госпитализирован. Ее слова опубликованы в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По словам супруги актера Юлии Монаховой, Панкратов-Черный перегрелся на солнце. Она также отметила, что его жизни ничего не угрожает.

Актер был экстренно госпитализирован утром 6 июня. Инцидент произошел в центре Москвы на Фрунзенской набережной.

Ранее весной 2018 года сообщалось о том, что артист попал в больницу из-за серьезного заболевания, но эту информацию опроверг сам Панкратов-Черный. Он заявил, что ему сделали небольшую операцию на ладони.

Артист снимался в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли» и «Палата №6». В 2009 году он получил звание народного артиста России.

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