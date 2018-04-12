Панкратов-Черный раскрыл подробности своей операции

Народный артист России Александр Панкратов-Черный прокомментировал сообщения СМИ о его госпитализации. Слова актера передает РБК в четверг, 12 апреля.

Панкратов-Черный объявил, что у него нет серьезных проблем со здоровьем. Он подтвердил, что перенес хирургическое вмешательство, но отметил, что уже покинул больницу.

«Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой!» — возмутился артист.

Ранее в четверг телеканал РЕН ТВ сообщил, что у Панкратова-Черного обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Отмечалось, что артиста положили в больницу и готовят к операции.

68-летний Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года «Мы из джаза». Он также сыграл в таких лентах, как «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли», «Палата №6» и в сериале «Мастер и Маргарита».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!