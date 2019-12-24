В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Предположительный диагноз, с которым была госпитализирована художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, — двустороннее воспаление легких. Об этом РИА Новости сообщил директор театра Игорь Павлов.

О госпитализации Волчек стало известно ранее 24 декабря. Издание Baza сообщило, что режиссера доставили в больницу из-за проблем с сердцем и сейчас она находится в реанимации. По данным других СМИ, Волчек впала в кому.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

Сейчас Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя «Современника».

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