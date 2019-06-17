В «Ленкоме» прокомментировали госпитализацию главы театра

Замдиректора «Ленкома» Сергей Вольтер опроверг информацию о госпитализации главы московского театра Марка Варшавера. Его слова передает «5 канал».

Вольтер заверил, что Варшавер чувствует себя нормально. «У него плановое обследование, его даже не госпитализировали, он поехал на обследование. Это все вранье», — сказал замдиректора. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», сам глава «Ленкома» также подтвердил, что чувствует себя хорошо. «Это ошибка, кто-то пошутил, наверное», — предположил Варшавер.

Ранее 17 июня на телеканале РЕН ТВ появилась информация о том, что 72-летний директор театра был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Также 16 июня стало известно о том, что руководителя театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали в Москве, и что в ночь на 16 июня она была прооперирована. Однако позже ее попадание в больницу объяснили плановым обследованием.

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