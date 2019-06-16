Госпитализацию Волчек объяснили плановым обследованием

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек проходит плановое медобследование, передает РИА Новости.

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили заявил, что актриса пройдет обследование в его медучреждении.

«Госпитализирована на плановое обследование сегодня. Несколько дней пробудет в центре», — отметил он. Ревишвили подчеркнул, что жизни пациентки ничего не угрожает, а обследование связано с дыхательной системой.

Помощница театрального режиссера сообщила радиостанции «Говорит Москва», что Волчек обратилась к врачам в плановом порядке. «Никуда она не попала. Просто легла капельницу сделать. Все хорошо с ней, у нее все отлично», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Галину Волчек госпитализировали в Москве, и что в ночь на 16 июня она была прооперирована.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

В настоящее время актриса не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя «Современника».

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