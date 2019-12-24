Галина Волчек попала в реанимацию

Театральный режиссер Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, в больницу ее доставили вечером 23 декабря на машине скорой помощи. По предварительным данным, у 86-летней Волчек проблемы с сердцем. Отмечается, что сейчас она находится в реанимации.

Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.

Ранее, в июне, сообщалось о госпитализации Галины Волчек. Позже в театре «Ленком» опровергли эту информацию, уточнив, что режиссер проходила плановое обследование.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

Сейчас Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя «Современника».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!