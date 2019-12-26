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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким театрального режиссера Галины Волчек в связи с ее смертью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков рассказал, что президент хорошо знал Волчек, не раз встречался с ней. По словам Пескова, Путин всегда восхищался талантом режиссера.

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Согласно предварительной версии, она скончалась от отека головного мозга и отека легких.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон». В последние годы Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках. Она работала театральным режиссером и руководителем «Современника».

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