Художественного руководителя «Современника» Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе театра, пишет РИА Новости.

«Только что завершились похороны Галины Борисовны», — рассказали в «Современнике». Народную артистку СССР похоронили рядом с ее близким коллегой и другом Марком Захаровым.

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. В 1971 году она стала режиссером театра, а позже работала художественным руководителем «Современника». Последним желанием актрисы было продолжение работы театра: незадолго до смерти она попросила найти ей преемника.

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил президент России Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства хорошо знал актрису.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!