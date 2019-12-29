Наине Ельциной стало плохо во время прощания с Волчек

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо на церемонии прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственного корреспондента.

По его словам, Ельцина очень сильно переживает, ее успокаивают близкие и знакомые, в частности тренер Татьяна Тарасова. Как отмечает издание, вдове первого президента России принесли таблетки. Через некоторое время она смогла подойти к гробу, чтобы попрощаться с актрисой.

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Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. В 1971 году она стала режиссером театра, а позже работала художественным руководителем «Современника». Последним желанием актрисы было продолжение работы театра: незадолго до смерти она попросила найти ей преемника.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек. По словам его пресс-секретаря, президент хорошо знал актрису.

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