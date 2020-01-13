Лариса Гузеева рассказала о своем завещании

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что уже составила завещание и определила судьбу своего наследства. Согласно документу, вся недвижимость Гузеевой перейдет к ее детям: сыну Георгию и дочери Ольге. Об этом пишет StarHit со ссылкой на эфир передачи «Давай поженимся!».

По информации издания, телеведущей принадлежат «как минимум» дом и квартира в Москве, а также апартаменты в Болгарии. Гузеева отметила, что не боится остаться без средств к существованию.

«Я все переписала на них (детей — прим. «Ленты.ру»). Меня пугают, стращают, <...> что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или доме престарелых. Если так случится, значит я своей жизнью заслужила. Если мои отпрыски выбросят меня на помойку, буду на этой помойке отмаливать. Но не сожалею. Я все отписала на детей. Они главнее. Даже если случится, что с молодыми замучу — все детям. Это правильно», — заявила телеведущая во время шоу.

Ранее стало известно, что брак Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова находился на грани развода из-за переписок мужа с другими женщинами.

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