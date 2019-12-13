Гузеева поведала о борьбе с алкоголизмом и лишним весом

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева откровенно рассказала в эфире, что в прошлом боролась с алкоголизмом и лишним весом. О борьбе с вредными привычками она поведала во время беседы с одной из участниц шоу по имени Татьяна. Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Гости передачи подняли тему женского алкоголизма. Участница «Давай поженимся!» рассказала Гузеевой, что из-за пагубной привычки ей запретили общаться с детьми. Актриса выслушала ее и заметила, что сама была в похожей ситуации. «Нужно в этом признаться и сказать, что я на это дно больше не вернусь», — посоветовала ведущая.

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По словам Гузеевой, в тот период жизни она находилась в депрессии и «сама опустила себя на это дно». «Я на себя в зеркало не могла смотреть. Но я такой человек: если пить — значит до проблемы, если жрать — до того, что мне не помогало уже ничего», — описала свое положение актриса.

Артистка пояснила, что в настоящее время не испытывает таких проблем и может выпить немного в некоторых случаях, поскольку способна вовремя остановиться. Ведущая спросила Татьяну, продолжает ли она выпивать. Услышав, что женщина трезва уже больше месяца, Гузеева призвала ее продолжать в том же духе.

Гузеева и ранее высказывалась об алкогольной зависимости, которой страдала в прошлом. Она говорила, что проблемы со спиртным начались в первом браке — с ассистентом режиссера Ильей, которого Гузеева встретила на съемках фильма «Соперницы». По ее словам, первый муж был наркоманом и периодически ее избивал.

Ранее ведущая раскритиковала героя «Давай поженимся!», который расстался с девушкой из-за ее молчаливости в постели. Актриса поучила его правилам обращения с женщиной во время интимной близости.

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