Гузеева отговорила девушек «давать за форель на первом свидании»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заявила, что на первом свидании девушке не стоит заниматься сексом с мужчиной, который угостил ее ужином. Так она отреагировала на критические рассуждения героя одной из передач, фрагмент доступен на YouTube.

Уже участвовавший ранее в шоу мужчина по имени Борис рассказал, что у него не сложились отношения с девушкой, которую он выбрал в качестве невесты на предыдущей программе. «И сидит с подружкой, капризничает. "А это я не буду, это мне не нравится. Может быть, форель на гриле я еще и съем"», — пересказал он их первую встречу. Также Борис отметил, что спутница отказалась заниматься с ним сексом, заявив, что «так сразу» она не может.

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Мужчина обвинил девушку в эгоизме и заявил, что второе свидание у них тоже не заладилось. Сваха Роза Сябитова поддержала героя, заметив, что взрослые женщины часто так себя ведут. «Ну знаешь, давать за форель на первом свидании тоже...» — неодобрительно заметила Гузеева.

«А сколько надо?» — поинтересовался Борис. «Ну, две форели хотя бы и жбан пива», — ответила ведущая.

Ранее один из героев шоу по имени Юрий удивил ведущих передачи и зрителей необычным исполнением песни, которым он хотел прилечь внимание девушки. Однако пользователи сети, посмотрев выступление, предложили отправить его в психиатрическую лечебницу.

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