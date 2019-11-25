Свахе из «Давай поженимся!» понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»

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Сваха из телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова получила травму во время съемок шоу «Форт Боярд» и не смогла продолжить участие в испытании. Выпуск доступен на сайте канала СТС.

Сябитову выбрали для прохождения этапа под названием «Ветряная мельница». По условиям женщине следовало проползти по крутящейся лопасти, не упав, затем вынуть из нее ключ, спрыгнуть в море и открыть ключом плавающий в воде сейф с кодом.

Еще на этапе объяснения правил испытания Сябитова нервно рассмеялась. «Вообще с ума сошли», — несколько раз повторила она. Ведущий шоу Сергей Шнуров заметил, что ни один участник в новом сезоне пока не справился с этим заданием.

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Сябитова попробовала проползти по лопасти, однако почти сразу сорвалась и упала в море. Члены команды пытались подбодрить ее и напомнили, что она может продолжить испытание, однако телеведущая отказалась. «Я ударилась», — заявила она. На вопрос, сильна ли боль, она кивнула. После этого испытание пришлось прервать.

Участницу шоу уложили на пол. Коллеги по команде предположили, что она очень сильно ударилась о воду, когда упала с высоты в несколько метров. Шнуров потребовал привести к участнице врачей. Прибывшие на место медики осмотрели Сябитову и оказали ей помощь. Они диагностировали у нее ушиб. На некоторое время соведущая «Давай поженимся!» выбыла из игры, однако вскоре вернулась и сумела справиться со следующим заданием.

Шоу «Форт Боярд» родилось во Франции, в настоящее время оно транслируется более чем в 30 странах. В России шоу выходило в эфир на с 1998-го по 2013 год. Новый сезон в 2019 году транслирует канал СТС.

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