Интернет и СМИ
 
Последние новости
Украина не простила «Газпрому» долг и предложила отдать газом
В РПЦ предостерегли от борьбы с домашним насилием по рецептам Запада
Шайба попала в лицо игроку НХЛ и лишила его девяти зубов
Названа возможная причина смерти российского пилота во время полета
Медсестра напилась, выпала с четвертого этажа на бетон и выжила
Раскрыта главная загадка жизни
Стало известно об угрозе жизни Ассанжа
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
Появились подробности по делу убитой во время секса дочери миллионера
Новости партнеров

Свахе из «Давай поженимся!» понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»

Перейти в «Мою Ленту»
ctc.ru

Сваха из телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова получила травму во время съемок шоу «Форт Боярд» и не смогла продолжить участие в испытании. Выпуск доступен на сайте канала СТС.

Сябитову выбрали для прохождения этапа под названием «Ветряная мельница». По условиям женщине следовало проползти по крутящейся лопасти, не упав, затем вынуть из нее ключ, спрыгнуть в море и открыть ключом плавающий в воде сейф с кодом.

Еще на этапе объяснения правил испытания Сябитова нервно рассмеялась. «Вообще с ума сошли», — несколько раз повторила она. Ведущий шоу Сергей Шнуров заметил, что ни один участник в новом сезоне пока не справился с этим заданием.

Сябитова попробовала проползти по лопасти, однако почти сразу сорвалась и упала в море. Члены команды пытались подбодрить ее и напомнили, что она может продолжить испытание, однако телеведущая отказалась. «Я ударилась», — заявила она. На вопрос, сильна ли боль, она кивнула. После этого испытание пришлось прервать.

Участницу шоу уложили на пол. Коллеги по команде предположили, что она очень сильно ударилась о воду, когда упала с высоты в несколько метров. Шнуров потребовал привести к участнице врачей. Прибывшие на место медики осмотрели Сябитову и оказали ей помощь. Они диагностировали у нее ушиб. На некоторое время соведущая «Давай поженимся!» выбыла из игры, однако вскоре вернулась и сумела справиться со следующим заданием.

Шоу «Форт Боярд» родилось во Франции, в настоящее время оно транслируется более чем в 30 странах. В России шоу выходило в эфир на с 1998-го по 2013 год. Новый сезон в 2019 году транслирует канал СТС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шоу Форт Боярд 1 сезон 10 выпуск
Сваха из «Давай поженимся!» ответила на слова о быстро стареющих россиянках
Бузова отправилась на «Форт Боярд»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

«Это наш мир и наша свобода»

Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
12:26Сегодня

Первый канал вырезал шутку Светлакова

10:44Сегодня

Telegram обвинили в пиратстве

09:58Сегодня

Мать неудачно пошутила над сыном и обидела мужа

Интернет и СМИ00:0622 ноября

Звонит по тебе

WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
08:02Сегодня

Выбравшаяся из гигантских долгов блогер дала советы по экономии

06:08Сегодня

Предсмертное желание деда сделало его звездой после кончины

17:4524 ноября

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Интернет и СМИ00:0320 ноября

«Женственность — это целое искусство»

Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
16:1224 ноября

Извращенец приставал к девочке через взломанную веб-камеру в ее спальне

15:3324 ноября

Красная книга России усомнилась в принадлежности Дагестана

09:0824 ноября

Отец придумал правила посещения новорожденного и взбесил родственников

Россия
В РПЦ предостерегли от борьбы с домашним насилием по рецептам Запада
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
На Сахалине ввели в эксплуатацию новую ГРЭС
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Названа возможная причина смерти российского пилота во время полета
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
В России впервые зарегистрировали снижение новых случаев ВИЧ
Все материалы
Мир
Стало известно об угрозе жизни Ассанжа
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Европа нанесла удар по СМИ «Исламского государства»
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Ким Чен Ын позаботился о тоскующих женщинах
Пошли стеной
 
Раскрыты новые секретные документы Компартии Китая о лагерях для мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об ускорении развития отношений с ЕС
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
На Украине предложили ввести уголовную ответственность за фейки
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
В Киеве осквернили памятник еврейскому писателю
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
На Украине призвали прекратить спекулировать на голодоморе
Все материалы
Экономика
Российские госкомпании выведут из тени
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Россиян предупредили о риске подорожания бытовой техники
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
России понадобились драгоценности
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Названа лучшая краковская колбаса
Все материалы
Силовые структуры
Десятки дворников с лопатами устроили побоище в центре Москвы и попали на видео
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
В России напали с ножом на таксиста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством
Все материалы
Наука и техника
Имя нового робота «Роскосмоса» совпало с именем внука Рогозина
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Найден способ предотвратить конец света из-за роботов
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Впервые найдена гигантская тройная черная дыра
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Опровергнут миф о существовании жизни на Марсе
Все материалы
Спорт
Боец нокаутировал соперника пощечинами
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Футболист «Манчестер Сити» поставил клубу ультиматум
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Российскому спорту предрекли трагедию
Все материалы
Культура
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Названа причина неудачного выступления россиян на «Детском Евровидении»
Владимир МединскийКак Мединский врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино по словам министра и на самом деле
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Все материалы
Интернет и СМИ
Первый канал вырезал шутку Светлакова
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Telegram обвинили в пиратстве
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Мать неудачно пошутила над сыном и обидела мужа
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Выбравшаяся из гигантских долгов блогер дала советы по экономии
Все материалы
Ценности
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Крупнейшую ювелирную компанию продадут за 16 миллиардов долларов
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Певица вышла в свет в расстегнутом пиджаке на голое тело
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Модникам предложили носить униформу нацистских концлагерей
Все материалы
Путешествия
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Пассажир умер в поезде из Петербурга в Москву
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Появились подробности по делу убитой во время секса дочери миллионера
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
В Москве турист по ошибке заплатил за такси в десять раз больше
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Все материалы
Из жизни
Водитель устроил уличные гонки и случайно выбрал в соперники полицейского
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Россияне решили проехать по обмелевшему Дону и пробили дно
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Кладоискателей обвинили в краже древнейших сокровищ викингов
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Тусовщик посмотрел с матерью телевизор и упился насмерть
Все материалы
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить
За бронированным пикапом Tesla выстроилась очередь
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер
Все материалы
Дом
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Торговую легенду СССР выставят на продажу за два миллиарда рублей
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Названа стоимость аренды жилья в Крыму на Новый год
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы