Сваха из «Давай поженимся!» ответила на слова о быстро стареющих россиянках

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Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала статью китайского журналиста, который заявил, что россиянки «стареют быстрее» китаянок. Своим мнением она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Сябитовой, китайский журналист ничего не знает про Россию и «тем более про российских женщин». «Есть такое выражение: "в 45 баба ягодка опять". Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком», — заявила она.

При этом сваха добавила, что зачастую женщины, выйдя замуж, «расслабляются» и перестают следить за своей внешностью. «Может, это некая национальная особенность», — отметила она.

Ранее на китайском портале Sohu появился материал, в котором автор порассуждал на тему быстрого старения россиянок. По его мнению, российские женщины после свадьбы отдают много сил семье, набирают лишний вес и перестают следить за собой, в результате чего начинают выглядеть старше свои одногодок из Китая.

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Предыстория: В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
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