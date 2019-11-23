В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок

Россиянки «стареют быстрее» китаянок, поскольку после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью. Такое мнение высказал журналист китайского портала Sohu.

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Он назвал генетику важным преимуществом россиянок. «Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу», — говорится в материале. При этом, журналист отмечает, что эти преимущества теряются, если женщина набирает лишний вес. Он добавил, что россияне в основном питаются высококалорийной пищей.

Автор статьи призвал замужних женщин заниматься спортом, чтобы избежать преждевременного старения.

В октябре прошлого года прославившаяся своей «молодостью» китаянка Лю Елинь рассказала, что ей удается хорошо выглядеть благодаря тренировкам на холоде. Она призналась, что уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой.

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