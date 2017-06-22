41-летняя дизайнер из Тайваня удивила интернет внешностью 20-летней

Жительница острова Тайвань (Китай) приобрела популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что она выглядит вдвое моложе своих лет. Об этом пишет Daily Mail.
41-летняя Лужэ Hсу (Lure Hsu) работает дизайнером интерьеров. По словам женщины, ей удается сохранять юный внешний вид благодаря диете, в которой преобладают овощи. Также китаянка пьет много воды в течение дня.
У Луже Нсу есть младшая сестра Шэрон, которая работает актрисой. 35-летняя женщина также выглядит моложе своих лет. В 2015 году китаянки вместе приняли участие в местном развлекательном телешоу. После эфира их аккаунты в соцсетях стали пользоваться популярностью.
За обновлениями на странице Луже Нсу в Instagram следят более 245 тысяч человек. Ее аккаунт в Facebook набрал более 342 тысяч лайков.
В августе 2016-го сообщалось, что японская модель Риса Хирако (Risa Hirako) приобрела популярность в сети после того, как начала публиковать снимки, на которых она выглядит в два раза моложе своих лет.