41-летняя дизайнер из Тайваня удивила интернет внешностью 20-летней

Жительница острова Тайвань (Китай) приобрела популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что она выглядит вдвое моложе своих лет. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Лужэ Hсу (Lure Hsu) работает дизайнером интерьеров. По словам женщины, ей удается сохранять юный внешний вид благодаря диете, в которой преобладают овощи. Также китаянка пьет много воды в течение дня.

還是☔️#許路兒 #lurehsu #2020eyehaus #thombrownesunglasses A post shared by ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) on Jun 17, 2017 at 10:22pm PDT

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👙☀️🌺有陽光😊#許路兒 #lurehsu #roxy #quiksilver #2020eyehaus #lindafarrow A post shared by ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) on Jun 20, 2017 at 10:24pm PDT

У Луже Нсу есть младшая сестра Шэрон, которая работает актрисой. 35-летняя женщина также выглядит моложе своих лет. В 2015 году китаянки вместе приняли участие в местном развлекательном телешоу. После эфира их аккаунты в соцсетях стали пользоваться популярностью.

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За обновлениями на странице Луже Нсу в Instagram следят более 245 тысяч человек. Ее аккаунт в Facebook набрал более 342 тысяч лайков.

В августе 2016-го сообщалось, что японская модель Риса Хирако (Risa Hirako) приобрела популярность в сети после того, как начала публиковать снимки, на которых она выглядит в два раза моложе своих лет.