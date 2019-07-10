Бузова отправилась на «Форт Боярд»

Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала свое участие в телешоу «Форт Боярд». Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Лечу на "Форт Боярд". Держите за меня кулачки», — написала телеведущая. Бузова отметила, что регулярно смотрела программу в детстве. «Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — добавила она.

Позднее Бузова опубликовала видеоролик с другими участниками передачи. Вместе они прокричали «Мы не боимся!».

Ранее стало известно, что новый сезон шоу «Форт Боярд» выйдет на телеканале СТС. Ведущим станет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Съемки программы проходят во Франции. Участвовать будут десять команд. Свои силы попробуют в том числе певица Анна Седокова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова и Сергей Светлаков.

«Форт Боярд» — шоу, придуманное во Франции и транслируемое сегодня более чем в 30 странах. В России выходило в эфир с 1998-го по 2013 год. Последний сезон показывал Первый канал.

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