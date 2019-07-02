Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Бизнесмен из России на день арендовал крепость «Форт Боярд» для празднования своего 50-летия. Об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, юбиляр — российский миллиардер и металлургический магнат. Он арендовал не только само здание, но и весь необходимый для шоу персонал, который насчитывает более сотни человек, а также средства технического обеспечения.

В программе праздника будут около 30 испытаний. Сообщается, что на юбилей приглашены друзья россиянина по университету, в котором он учился. Все они примерно одинакового с бизнесменом возраста.

Parisien пишет, что миллиардер уже не первый раз устраивает себе такое торжество. В 2014 году он приглашал в крепость своих коллег по предприятию и устроил тимбилдинг в стиле известного телешоу.

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