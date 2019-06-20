Мужчина выиграл миллион долларов в свой день рождения

Житель американского штата Южная Каролина сорвал джекпот в свой день рождения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Деннис Ресслер (Dennis Ressler) хотел отметить юбилей приобретением лотерейного билета Carolina Millions в одном из местных магазинов. К его удивлению, выигрыш составил один миллион долларов (63,9 миллиона рублей).

Ресслер считает произошедшее невероятным. «Это способно изменить мою жизнь», — говорит он. Американец планирует через несколько лет выйти на пенсию, но продолжит участвовать в розыгрышах.

Ранее сообщалось, что в американском городе Портленд, штат Мичиган, мужчина сорвал джекпот благодаря словам незнакомки в очереди. Американец планирует отправиться с денежными призом в Колорадо. По его словам, победа в лотерее избавила его от стресса и помогла почувствовать себя лучше.

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