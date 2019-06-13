Мужчина остановился на заправке и стал миллионером

Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, дважды сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Тайлер Вагонер (Tyler Wagoner) заехал на заправку и купил пятидолларовый (322-рублевый) лотерейный билет, который принес ему 25 долларов (1,6 тысячи рублей). Небольшая победа побудила азартного игрока приобрести еще один билет, но уже с более крупным призовым фондом.

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«Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет, — вспоминает американец. — Он лежал в шестом отделе — а это мое счастливое число. Я подумал тогда: а почему бы и нет?»

Вагонер тут же проверил результаты розыгрыша: лотерейный билет принес счастливчику миллион долларов (64,5 миллиона рублей). Он признался, что немедленно рассказал о выигрыше отцу. «Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, — рассказывает победитель. — Он поверил мне только когда я прислал ему селфи с билетом».

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на заботу об отце.

В середине мая сообщалось, что в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, мужчина остановился на заправке и сорвал джекпот. Стивен Флойд заплатил за бензин на одной из заправок BP и решил купить лотерейный билет. Ему удалось выиграть миллион долларов.

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