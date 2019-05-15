Мужчина заправился и выиграл миллион долларов

В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, мужчина остановился на заправке и сорвал джекпот. Об этом сообщает издание Charlotte Observer.

Стивен Флойд (Stephen Floyd) заплатил за бензин на одной из заправок BP и решил купить лотерейный билет игры 50X The Cash. Мужчине удалось выиграть миллион долларов (62,8 миллиона рублей). Согласно веб-сайту лотереи, ему достался один из главных призов.

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По правилам игры, Стивен мог выбрать между ежегодными выплатами в размере 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) на протяжении 20 лет и одноразовой выплатой в 600 тысяч долларов (38,9 миллиона рублей). Мужчина предпочел последний вариант, забрав домой 424,5 тысячи долларов (27,4 миллиона рублей) после уплаты налога.

Ранее в мае сообщалось, что житель Австралии выиграл в лотерею миллион австралийских долларов (45,4 миллиона рублей) благодаря счастливым числам, которые увидел во сне. Эти цифры уже несколько раз приносили ему выигрыш, хотя и не такой крупный.

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