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Старушка впервые купила лотерейный билет и сразу же сорвала джекпот

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Престарелая жительница американского штата Делавэр, впервые попытавшая счастья в лотерее, выиграла 40 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

83-летняя женщина утверждает, что никогда в жизни не участвовала в лотереях. Ей захотелось изменить своей привычке, когда она заметила лотерейный билет в магазине. «Я решила воспользоваться шансом и попробовать», — рассказывает она.

Когда билет пропустили через сканер, выяснилось, что ей повезло. «Я в шоке, — говорит женщина. — Машина засветилась и сказала, что я выиграла. До сих пор не могу в это поверить!» По ее словам, она пока не решила, что будет делать с деньгами.

В январе сообщалось, что любитель азартных игр из американского штата Мэриленд сорвал три джекпота за один раз благодаря суеверию. По его словам, за каждой цифрой стоит значимая для него дата — дни рождения его близких.

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