Советник министра обороны Украины опубликовал икону, призывающую резать русских

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал изображение «иконы, благословляющей русорез» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На изображении на стене Богородица прижимает беспилотник вместо младенца Христа, на стене также расположена надпись «Боже, благослови священный русорез».

«Смотрите, какую красоту нарисовала женщина», — прокомментировал Стерненко.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вводят неизвестные медицинские препараты российским военнопленным, перед этим предупреждая о смерти. Дипломат отметил, что украинские солдаты пытают российских военнопленных методами афганской и иракской кампаний.