Мирошник перечислил применяемые ВСУ методы пыток

02:14, 15 мая 2026

Мирошник: ВСУ пытают пленных методами, которые применялись в Афганистане и Ираке
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных методами афганской и иракской кампаний, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, новые методы пыток появляются с приходом иностранных инструкторов. Как уточнил посол, ВСУ начали практиковать методы, которые применялись в Афганистане и Ираке.

«Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», — перечислил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ предупреждают о смерти и делают инъекции российским военнопленным.

