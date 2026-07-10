Жителям Подмосковья перечислили разрешенные места для купания

Роспотребнадзор: В Подмосковье можно купаться в 55 водоемах

Жителям Подмосковья разрешили купаться в 55 водоемах. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По состоянию на текущий момент управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 55 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам», — говорится в сообщении. Ведомство также отозвало разрешение на купание у восьми зон отдыха.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве для купания доступны пять зон отдыха: озеро Белое и Путяевский пруд № 1 на востоке столицы, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 на северо-западе и Пионерский пруд в Центральном округе.