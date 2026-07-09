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19:18, 9 июля 2026Экономика

Москвичам назвали места для купания

Роспотребнадзор: В Москве остаются пять пригодных мест для купания
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве для купания доступны пять зон отдыха, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Из открывшихся в начале купального сезона девять зон отдыха по состоянию на 9 июля 2026 года функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое и Путяевский пруд №1 на востоке столицы, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 на северо-западе и Пионерский пруд в центральном округе. В указанных зонах отдыха вода отвечает санитарным требованиям.

Другие зоны отдыха по качеству воды не соответствуют нормам или закрыты на реконструкцию.

Ранее синоптик Александр Шувалов призвал жителей столицы не ждать смерчей и указал, что в последнее время в СМИ наблюдается «очень много метеорологического хайпа».

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