Москвичам назвали места для купания

Роспотребнадзор: В Москве остаются пять пригодных мест для купания

В Москве для купания доступны пять зон отдыха, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Из открывшихся в начале купального сезона девять зон отдыха по состоянию на 9 июля 2026 года функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое и Путяевский пруд №1 на востоке столицы, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 на северо-западе и Пионерский пруд в центральном округе. В указанных зонах отдыха вода отвечает санитарным требованиям.

Другие зоны отдыха по качеству воды не соответствуют нормам или закрыты на реконструкцию.

Ранее синоптик Александр Шувалов призвал жителей столицы не ждать смерчей и указал, что в последнее время в СМИ наблюдается «очень много метеорологического хайпа».