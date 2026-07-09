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16:23, 9 июля 2026Экономика

Вероятность смерчей в Москве оценили

Синоптик Шувалов: Вероятность смерча в Москве очень мала
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вероятность смерча в Москве в ближайшие дни «очень и очень мала». Об этом RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в столице в пятницу, 10 июля, ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. «Град если и будет, то локально», — добавил он. Сильные осадки и ливни ожидаются во вторую половину субботы, 11 июля. Местами сильные ливни по Москве и области ожидаются в ночь на воскресенье, 12 июля.

«Завтра ожидается повторение сегодняшней ситуации — грозы и желтый уровень опасности. Вероятность смерча в пятницу и субботу очень и очень мала», — заключил он, добавив, что в последнее время наблюдается «очень много метеорологического хайпа».

Ранее москвичей предупредили о непогоде. Синоптик Евгений Тишковец сообщил о возможности появления смерчей в столице в выходные, 11 и 12 июля, на фоне действия эффекта Фудзивары — столкновения двух циклонов.

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