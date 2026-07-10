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19:19, 10 июля 2026Ценности

Девушка показала недостаток кед Converse и вызвала ажиотаж в сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @oh_its_lily / TikTok

Пользовательница с никнеймом @oh_its_lily показала недостаток кед Converse и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала в указанной обуви черного цвета. Она поставила стопу на диван и согнула ее, продемонстрировав, как на сгибе торчит отклеенная подошва. «Единственный минус кед Converse», — указала в подписи юзерша.

Ролик набрал 1,8 миллиона просмотров. «Новые кеды Converse ужасного качества, это так расстраивает», «Клянусь, раньше они были намного прочнее», «У меня ни одна пара кедов Converse не прослужила дольше трех месяцев при ежедневном ношении», «Это потому что Nike купил Converse и решил использовать более тонкую ткань и клей. Я помню настоящие Converse, я так по ним скучаю!» — поделились опытом зрители.

В июне популярные у звезд туфли рассмешили пользователей сети из-за сходства со свиными копытами.

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