Мужчина похвастался несуществующим выигрышем в лотерею и опозорился

Британец похвастался всем знакомым выигрышем в лотерею в 50 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей), а потом узнал, что получит всего шесть фунтов стерлингов (509 рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

Дин Сметерст (Dean Smethurst) проверил лотерейный билет в среду, 8 мая, в магазине. Продавщица заявила ему, что он получил приз в субботнем розыгрыше. Однако девушка не смогла выдать ему деньги и попросила мужчину обратиться в компанию Camelot Group, курирующую национальную лотерею.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

На сайте компании Сметерст прочитал, что обычно продавцы направляют игроков в офис компании в случае, если выигрыш составляет как минимум 50 тысяч фунтов стерлингов. Он ринулся домой, открыл шампанское и поделился новостями со всеми друзьями и родственниками. При этом мужчина не проверил выигрышные номера на сайте и не смог дозвониться до компании.

Всю ночь мужчина не мог заснуть и запланировал роскошный семейный отпуск на Багамских островах.

На следующий день Сметерст позвонил в Camelot узнал, что получит только три новых лотерейных билета, с уже вписанными в них компьютером числами. Каждый из них обошелся бы ему в два фунта стерлингов. Путаница была связана с тем, что лотерейный билет мужчины участвовал в двух розыгрышах сразу, и результаты одного из них еще не были известны.

После того, как Сметерст узнал об этом, он взял отгул на работе, «чтобы не смотреть в лица коллег». Весь день мужчина провел перед телевизором. Мать приготовила ему любимые блюда, но даже это не смогло поднять британцу настроение.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!