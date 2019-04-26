Выигравшим четыре миллиона фунтов стерлингов британцам отказались выдать деньги

В Лондоне два британца сорвали джекпот в национальной лотерее и четыре дня праздновали победу, однако до сих пор не получили выигрыш. Об этом сообщает The Sun.

Марк Гудрам (Mark Goodram) и Джон-Росс Уотсон (Jon-Ross Watson) приобрели лотерейный билет на прошлой неделе. Друзья сорвали джекпот — их выигрыш составил четыре миллиона фунтов (334,1 миллиона рублей). Обрадовавшись победе, они решили отпраздновать ее четырехдневным загулом. Однако спустя неделю обнаружили, что им не торопятся выплачивать выигрыш.

Представители компании Camelot Group, которые курируют национальную лотерею, выразили опасение, что билет приобрели на украденную банковскую карточку. Они пришли к такому выводу после того, как выяснилось, что ни у Гудрама, ни Уотсона нет собственного банковского счета.

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Когда их спросили о том, чья это карта, они упомянули «своего старого друга Джона, который уехал на север». Ни Гудрам, ни Уотсон не смогли назвать его фамилию и адрес, по которому он проживает. Потом они снова изменили показания, сказав, что дали денег прохожему, чтобы он купил им лотерейный билет.

В прошлом безработных друзей уже несколько раз судили за кражи.

Несмотря на подозрения, британцы считают, что заслужили выигрыш. Они уверены, что в скором времени им выплатят деньги, которые друзья планируют потратить на дорогостоящие путешествия и развлечения.

«Я отправляюсь в карибский круиз, а затем в Лас-Вегас. Но сначала мне нужен паспорт», — поделился планами Уотсон.

На данный момент официальные представители национальной лотереи не могут сказать, будет ли выплачен джекпот. Они не сомневаются в подлинности лотерейного билета, однако хотят убедиться, что дебетовая карта, с помощью которой его приобрели, не украдена.

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