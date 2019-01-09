Мужчина украл у соседа лотерейный билет на десять миллионов долларов и сел

В США арестовали мужчину, укравшего выигрышный лотерейный билет у соседа по комнате. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В конце декабря житель города Вакавиль, штат Калифорния, приобрел билет мгновенной лотереи за 30 долларов (около двух тысяч рублей), стер защитный слой и увидел, что выиграл сумму, превышающую десять тысяч долларов (670,2 тысячи рублей). Продавец велел ему отправиться в офис лотереи в соседний город Сакраменто, чтобы получить куш. Когда американец вернулся домой, он похвастался перед двумя соседями по комнате своей удачей.

На следующий день счастливчик заявился за деньгами, но ему сообщили, что он принес не тот билет. Мужчина заподозрил, что выигрышный билет мог отобрать и заменить один из его соседей, пока он спал, и отправился в полицию. Те уведомили о ситуации сотрудников лотереи.

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Вскоре в офис лотереи действительно прибыл один из соседей американца, Адул Саосонянг (Adul Saosongyang). Он принес выигрышный билет. Сотрудники офиса объявили ему, что выигрыш составил десять миллионов долларов (670,2 миллиона рублей), но не отдали их и велели прийти попозже.

Сотрудники лотереи вместе с полицейскими провели внутреннее расследование и пришли к выводу, что Саосонянг действительно украл билет. В понедельник, 7 января, его вызвали в офис лотереи якобы для получения выигрыша и арестовали за кражу. Ему грозит от одного года до трех лет тюремного заключения.

Пока неизвестно, получит ли купивший билет мужчина свой выигрыш.

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