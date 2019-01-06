Разыгранный в лотерее миллиард рублей никто не забрал

Победители новогоднего тиража «Русского лото» пока не обратились за призами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организатора лотереи.

Миллиард рублей был разыгран 1 января, его разделили пополам двое жителей Санкт-Петербурга и Свердловской области. Ни один из них пока не выходил на связь с организаторами.

Операционный директор по маркетингу компании «ТК «Центр» Варвара Басанович пояснила, что обладатели крупных призов часто не торопятся заявлять о себе. По ее словам, победители могли просто забыть про билеты и не проверить их, либо уехать на новогодние каникулы и не знать, что они выиграли.

«Русское лото» — всероссийская государственная тиражная лотерея, являющаяся коммерческой версией народной игры лото. Организуется Министерством спорта России.

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