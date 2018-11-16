Любовь к лотереям принесла женщине второй крупный выигрыш

Жительница американского города Майами, штат Флорида, второй раз выиграла в лотерею крупную денежную сумму. Об этом сообщает UPI.

63-летняя Мелоди Майзел (Melodee Mysel) получила 500 тысяч долларов (33 миллиона рублей) по лотерейному билету, который купила на автозаправочной станции за пять долларов.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

Чтобы забрать деньги, ей пришлось посетить штаб-квартиру лотереи в городе Таллахасси, где два года назад ей вручили другой приз. В тот раз она стала обладательницей джекпота в миллион долларов (66 миллионов рублей).

В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миннесота, выигравший в лотерею 874 тысячи долларов, годом ранее выиграл миллион долларов. Он объяснил это чистой удачей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!