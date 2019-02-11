Погрязший в долгах продавец украл прорву лотерейных билетов и ничего не выиграл

В Великобритании продавец украл из магазина множество билетов мгновенной лотереи на сумму 1,5 тысячи фунтов стерлингов (128,3 тысячи рублей). Как сообщает издание Daily Record, мужчина ничего не выиграл.

Эндрю Локри (Andrew Lochrie) из города Гурок, Шотландия, с 1 августа 2017 года до 24 октября того же года регулярно воровал с работы билеты мгновенной лотереи. Как утверждает его адвокат, 28-летний шотландец делал это из-за «отчаяния, вызванного огромными долгами».

Когда пропажа вскрылась, Локри чистосердечно признался начальству в своих преступлениях. Руководство магазина подало на него в суд.

На заключительном заседании адвокат Локри подчеркнул, что его подзащитный «полон стыда и раскаяния». Прокурор пошутил, что тот факт, что мужчина ничего не выиграл, «станет для него хорошим уроком».

Судья приговорил Локри к 200 часам обязательных неоплачиваемых работ. Он должен отработать это время в течение девяти месяцев. Также шотландца обязали вернуть магазину 1,5 тысячи фунтов стерлингов.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!