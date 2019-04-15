Американец потребовал от лотереи миллионы долларов спустя 14 лет после выигрыша

Житель американского города Боулдер, штат Колорадо, требует у лотереи через суд выплатить ему полную сумму выигрыша после того, как выяснилось, что другие победители оказались мошенниками. Об этом сообщает издание The Denver Post.

Амир Массизаде (Amir Massihzadeh) выиграл 4,8 миллиона долларов в лотерею штата в 2005 году. Мужчина оказался не единственным победителем — билеты со счастливыми номерами оказались и у братьев Типтон (Tipton). Призовые деньги разделили, и Массизади получил 568,9 тысячи долларов после уплаты налогов.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Позже Массизади узнал, что братьев обвинили в мошенничестве с лотереями на территории всей страны, в том числе в штате Колорадо. Мужчина решил, что лотерея обязана отдать ему доли, которые получили Типтоны. Сам он добавил, что играл честно, в то время как один из братьев работал программистом в штабе лотереи и написал алгоритм, предугадывающий выигрышные номера.

Представители лотереи отказались выплачивать деньги, сославшись на то, что Массизаде сам подписал контракт, в котором было указано, кому и сколько денег будет выдано. Мужчина подал на лотерею в суд, однако в феврале окружной суд Денвера отклонил его иск.

Теперь дело Массизаде будут слушать в апелляционном суде Колорадо. Его адвокат заявил, что ожидает другого решения от судьи: «Если честный человек играет по правилам, а другие игроки обманывают и их ловят, то честный игрок должен получить все, а мошенники — ничего».

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!