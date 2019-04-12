Старушка выиграла сотни миллионов долларов, доверила их сыну и прогадала

В американском штате Флорида 90-летняя женщина, выигравшая в лотерею 278 миллионов долларов (17,8 миллиарда рублей), подала в суд на сына и его финансовых советников. Как сообщает информационное агентство Associated Press, американка считает, что ее деньги растратили.

Глория Маккензи (Gloria Mackenzie), жена мельника, провела всю жизнь в нищете, пока в 2013 году не сорвала джекпот в лотерее Powerball. Женщина рассудила, что из-за нехватки образования не сможет грамотно распорядиться деньгами, и доверила всю сумму сыну Скотту (Scott).

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Мужчина нанял финансовых советников за два миллиона долларов (128,5 миллиона рублей), и те посоветовали ему вложиться в определенные активы. Однако инвестиции оказались неудачными, и вскоре Скотт потерял все деньги матери.

В суде Скотт заявил, что не видит основания для возбуждения дела «лишь потому, что инвестиции не окупили себя, как хотела мать».

В феврале сообщалось о продавце, укравшем из магазина множество билетов мгновенной лотереи на сумму 1,5 тысячи фунтов стерлингов, чтобы расплатиться с долгами. Ни один из них не оказался выигрышным, мужчину обязали возместить их стоимость и отработать 200 часов без зарплаты.

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