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02:43, 19 июля 2025Мир

Трамп заявил о угасании БРИКС из-за его пошлин

Трамп заявил о быстром угасании БРИКС после его угрозы ввести пошлины в 10%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС якобы теряет свое влияние. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с журналистами Трамп отметил, что объединение пыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на международной арене. По его мнению, угроза от БРИКС миновала, когда он объявил о планах ввести высокие пошлины.

«У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — отметил он.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. В Белом доме объяснили, что глава страны считает объединение угрозой американским интересам.

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