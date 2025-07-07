В Белом доме объяснили критическое отношение Трампа к БРИКС

Белый дом: Трамп считает БРИКС угрозой американским интересам

Президент США Дональд Трамп считает БРИКС угрозой американским интересам. Критическое отношение главы государства к данной организации объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Говоря в целом, президент считает, что БРИКС стремится подорвать интересы США. Он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры, чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», — сказала она.

Левитт подчеркнула, что Трамп «внимательно следит» за саммитом БРИКС в Бразилии. Она также отметила, что Трампу не нравится возможное объединение стран вокруг БРИКС, и не имеет значения, «насколько слабые или сильные» эти государства.

Ранее Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10 процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркнул, что не собирается делать никаких исключений.