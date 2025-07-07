Трамп анонсировал дополнительные торговые пошлины в отношении сторонников БРИКС

США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10 процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10 процентов», — написал Трамп, подчеркнув, что никаких исключений он делать не собирается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп выступает против БРИКС, так как увидел в объединении соперника.